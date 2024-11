Klimatförändringar har gjort orkaner kraftigare- ökade med åtta sekundmeter

Forskarna har analyserat hur de högre havstemperaturerna kan ha påverkat atlantiska orkaner. Genom att jämföra hur kraftiga orkanerna teoretiskt kunnat bli med hur de blev i verkligheten har forskarna kunnat se bidraget av den globala uppvärmningen under 1900-talet.

Enligt studien har 30 orkaner under 2019-2023 ökat ett steg på den femgradiga skalan, varav tre stycken kommit upp i fem. Även orkanerna under 2024 blev kraftigare, en av dem var Milton som drog in över Florida i oktober.

– Rekordtemperaturerna i havet, som beror på människans koldioxidutsläpp, förvärrar katastroferna som orkanerna orsakar, säger Daniel Gilford på Climate Central, en obunden organisation av forskare och kommunikatörer som vill sprida kunskap om klimatförändringarna.

Orkaner svårbedömda

Michel Tjernström, som är professor i meteorologi vid Stockholms universitet och som inte deltagit i studien, säger att resultaten bekräftar vad forskare haft på känn.

– Orkaner eller tyfoner, som vi brukar kalla tropiska stormar, är intensiva oväder som väcker stort intresse. På grund av sin storlek är de svåra att fånga i klimatmodeller. Därför har det varit svårt att säga något om ifall de blir fler eller starkare i ett varmare klimat. Den här studien använder en indirekt metod för att koppla en eventuell förstärkning till den allt varmare havsytan och kunnat påvisa en tydlig skillnad, säger han.

”Svårt peka ut enskilda orkaner”

Tjernström menar att det är viktigt att komma ihåg att studien inte visar att orkaner blir vanligare utan bara i genomsnitt kraftigare. Han påpekar att det fortfarande inte går att koppla en enskild händelse till den globala uppvärmningen.

– Man går lite för långt enligt min mening när man räknar på enskilda orkaner. Dessa hade antagligen aldrig hade funnits om det inte varit en global uppvärmning. Då hade det varit andra orkaner vid andra tillfällen och med andra namn, säger Michel Tjernström.

Studien publicerades i Environmental Research: Climate