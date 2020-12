Klimatförändringarna ökar risken för fler somrar som 2018 

Forskarna har jämfört perioden maj till augusti 2018 med fem olika klimatmodeller som simulerat över 20 000 stycken möjliga somrar mellan 1951 till 2018.

Man har även jämfört temperaturerna med Stockholmsserien, den längsta mätserie som finns i Sverige och som mätt temperaturen i Stockholm sedan år 1756, samt med data från 35 mätstationer spridda över Sverige med mätningar från 1860-talets början.

Resultatet visar att sommaren 2018 är mycket varm jämfört med historiska observationer.

Klimatmodellerna visar också att sannolikheten för att en sommar som den som observerades 2018 är liten men att den har ökat betydligt sedan förindustriell tid, särskilt under de senaste decennierna. Att sannolikheten har ökat beror enligt forskarna på den pågående globala uppvärmningen.

Källa: SMHI, The extremely warm summer 0f 2018 in Sweden – set in a historical context, Earth System Dynamics 11, 1107-1121, 2020