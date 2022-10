Tullverkets larm: Utländska yrkesförare tar amfetamin för att orka köra

Under pandemin minskade trafiken över till Sverige och detsamma gällde antalet onyktra förare som fastnade i Tullverkets kontroller. Under 2022 har siffrorna gått upp igen och hittills har 569 rattonyktra förare stoppats av Tullverket. Under 2021 var den siffran 426.

Det är den högsta siffran enligt den statistik som Tullverket fört sedan 2016.

– Det här visar att det är väldigt behövligt att vi gör de här kontrollerna, säger Oscar Lindvall, biträdande enhetschef vid Tullverkets kontrollavdelning Syd.

Drogliberal trend

Tullverket menar att det är svårt att veta om fler kör bil onykter eller om de upptäcker fler. Däremot har de blivit mer effektiva på att upptäcka drograttfylla.

– Vår personal har blivit mycket bättre på att upptäcka om en förare är påverkad av droger, säger han

Oscar Lindvall menar också att fler europeiska grannländer har fått en mer liberal hållning till droger och att det resulterat i att fler gränspassagerare till Sverige är påverkade av droger.

– Om det sker en normförskjutning när det gäller droger i ett stort land som Tyskland så påverkar det även trafiken till Sverige.

Farliga lastbilschaufförer

En annan aspekt som oroar Tullverket är att en tredjedel av de onyktra förarna är yrkeschaufförer. Det handlar ofta om lastbilschaufförer som tar amfetamin för att klara långa körningar.

– Man kanske kör 20 timmar i sträck och då måste man ha något centralstimulerande för att hålla sig vaken bakom ratten.

Oscar Lindvall berättar de gemensamma nämnarna för dessa förare är att de ofta kör för utländska åkerier, utan några kollektivavtal och utan att betala skatt i Sverige. Vissa förare är så påverkade att de behöver hjälp för att ta sig ut ur hytten.

– Det här innebär ju en påtaglig fara för trafiken i Sverige. Särskilt när det gäller lastbilar som är runt 30 ton tunga.