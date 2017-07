Kyrkan till angrepp mot Nordiska motståndsrörelsen – möts av hyllningar och kritik

Foto: TT/Faksimil

Limhamns kyrka i Malmö gick under lördagen till attack på Twitter mot Nordiska motståndsrörelsen (NMR) och Region Gotland, för att de tillåtit dem att delta, men nekat Riksteatern att titulera sitt seminarium ”Grab art by the pussy – framtidens kultur”.