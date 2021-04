Löfven: ”Det här fyller mig med vrede”

Fem kvinnor har dödats av män de tre senaste veckorna. Det har väckt debatt om hur samhället egentligen hanterar det här.

”Var är vrålet från samhället? Från mina politiska kollegor? Var är kommissionerna, de hårda tagen? ”, skrev Annie Lööf (C) på Facebook under söndagen.

”Ett samhällsproblem”

På söndagskvällen reagerade även statsminister Stefan Löfven i ett inlägg på Facebook. Jämställdhetsminister Märta Stenevi (MP) bjöd tidigare under dagen in till partisamtal om våldet. Nu utlovar Stefan Löfven även att regeringen ska bjuda in flera organisationer och myndigheter för att se över vilka åtgärder som kan göras för att motverka det här.

”De män som utsätter kvinnor för dessa avskyvärda brott ska straffas men mäns våld mot kvinnor ska inte reduceras till enskilda fall. Det är ett samhällsproblem som måste bekämpas med hela samhällets samlade kraft”, skriver Löfven.

”Männen måste förändras”

Enligt Stefan Löfven är mäns våld mot kvinnor och gängbrottsligheten regeringens två huvudprioriteringar i kriminalpolitiken. Han lyfter den nya sexualbrottslagstiftningen och utvidgade möjligheter för att fotboja vid kontaktförbud som exempel på vad regeringen redan har gjort. Men säger samtidigt att det behöver göras mer.

”För att mäns våld mot kvinnor ska upphöra är det männen som måste förändras”, skriver han.

Han fortsätter:

”Vi behöver prata med män om vad riktig manlighet är, att det inte är att slå eller trakassera”.