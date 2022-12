Magdalena Andersson (S) kritisk till utredningar av visitationszoner och anonyma vittnen

Visitationszoner och anonyma vittnen är två av regeringens och Sverigedemokraternas överenskomna kriminalpolitiska förslag i Tidöavtalet för att motarbeta den organiserade brottsligheten i Sverige.

Efter att de båda samarbetsparterna på tisdagen meddelade att utredningar nu ska inledas för att framarbeta förslag på hur de ska genomföras riktar Socialdemokraternas ordförande Magdalena Andersson nu skarp kritk.

– Anonyma vittnen är en utredning som vi tidigare har tillsatt och den kom fram till att det inte var ett effektivt verktyg för att få ned brottsligheten, säger den tidigare statsministern till SVT Nyheter.

”Kan vara kontraproduktivt”

Magdalena Andersson säger att Socialdemokraterna, tillsvidare, kommer att luta sig på den gjorda utredningen avseende sitt ställningstagande.

– Anonyma vittnen tilldelas ett sådant lågt bevisvärde att det till och med kan vara kontraproduktivt. Så det är på rent praktiska skäl som vi inte har gått fram med ett sådant förslag, säger hon vidare.

– Sedan får vi se om den nya utredningen kommer fram med nya argument kring detta.

Magdalena Andersson är även kritisk till förslaget om visitationszoner, som skulle ge polisen rätt att utföra visitationer av boende under tidbegränsade perioder.

– Det är klart att det inte skulle fungera som förtroendestärkande mellan polisen och de som bor i ett brottsutsatt område och man vill att flera ska vittna. Men om polisen behöver bättre verktyg för att visitera människor ska de väl ha det i hela Sverige, annars är väl risken att drogförsäljningen bara flyttar från höghusområden till radhusområdet.

”Riskerar att vi får större slitningar”

Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi är även hon kritisk till flera av punkterna som i dag presenterades inom ramen för den kriminalpolitiska uppgörelsen. Där föreslås även kommunerna få ett lagstadgat krav för det brottsförebyggande arbetet, samtidigt som socialtjänsten ska sänka åldersgränsen för öppna insatser för den som är tolv år – förslag som togs fram av den förra regeringen.

– Att bara gå in repressivt, att gå in med visitationszoner, att gå in med tvång om man samtidigt jobbar på att bygga upp tilliten riskerar att vi får större slitningar, större klyftor. I ökade klyftor växer våldet, säger Märta Stenevi.