Allt fler anmälningar mot e-betalningsföretaget Klarna

Konsumentverket får in många anmälningar gällande fakturabetalning på nätet, och till e-betalningsföretaget Klarna ökar anmälningarna.

Jämfört med 2016 då Konsumentverket fick in 51 anmälningar mot företaget kom det under 2017 in 86. En siffra som med största sannolikhet kommer att bli större i år – då det bara fram till nu i september kommit in 82 anmälningar.

Anna Hult är jurist vid Konsumentverket och enligt henne är ”utebliven faktura” en av de vanligaste anledningarna till anmälan.

- Många som hör av sig till oss säger att de hunnit få påminnelse och inkassokrav innan de fått fakturan, säger Anna Hult.

Får fakturor på mejl

Huruvida de som hört av sig till Konsumentverket faktiskt inte fått någon faktura kan inte Anna Hult svara på, men flera som SVT Nyheter varit i kontakt med uppger att de fått påminnelser efter att de missat att de fått fakturan på mejl.

”Det har hänt att jag av en slump sett fakturor ligga bland alla mejl...det känns alltid lika onödigt att man ska behöva missa fakturan när man faktiskt är en ansvarig person”, skriver exempelvis en person.

Även i de anmälningar som kommit in till Konsumentverket lyfter personer problemet med fakturor som kommer till mejlen.

”Problemet är att jag inte fått någon faktura – inte i posten, utan jag har fått ett mejl – som jag inte alls tycker är utformad som en faktura utan mer som en vanlig bekräftelse”, står det i en annan.

Klarna anser att de är tydliga

Men att Klarna skulle vara otydliga med var kunden får sina fakturor samt utseendet på dem anser inte Johan Gustafsson, pressansvarig på Klarna.

- Vid köptillfället får kunden orderbekräftelse och detaljerna för betalningen till den mailadress man angett vid köpet. I ämnesraden framgår tydligt vad som är en faktura, och skulle mailet studsa tillbaka till oss skickar vi omgående ett sms. Men det finns alltid utrymme för förbättring – vår app där kunden får notiser om när fakturan kommit är ett exempel på det.

Enligt Johan Gustafsson finns det också en logisk förklaring till att antalet anmälningar mot företaget ökat – vi handlar mer på nätet.

-Vi står för 40 proent av betalningarna inom den ökande e-handeln i Sverige. Det är inte överraskande att antalet klagomål har ett samband med antalet transaktioner, våra senaste siffror från maj visar att vi hade 1,7 klagomål per en miljon köp i Sverige, säger han.

Klarna får många anmälningar

På grund av de ökade anmälningarna mot företaget kommer Konsumentverket att träffa Klarna för samråd. Till mötet kommer Konsumentverket ta med sig de anmälningar som kommit in mot företaget.

– Vi hoppas att det blir bättre för konsumenterna. Att föra en dialog är en viktig väg framåt, säger Anna Hult, jurist vid Konsumentverket.

Klarna välkomnar i sin tur mötet.

– Det gör oss bättre och ökar deras förståelse för vår verksamhet, säger Johan Gustafsson.