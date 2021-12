Moderaterna vill slopa skatten på el i vinter

Under vinterhalvåret beräknas staten få in omkring sju miljarder i ökade momsintäkter när priset på el höjs. Moderaterna föreslår att de pengarna ska gå tillbaka till hushållen under januari och februari nästa år.

– Vi vill att alla hushåll kompenseras för en dåligt förd politik, säger Elisabeth Svantesson på en pressträff på tisdagen.

Enligt Moderaterna skulle en slopad skatt på el innebära mellan 1500-2000 kronor i månaden för en vanlig villa och några hundralappar för hyresrätter. Om regeringen inte genomför sänkningen, är partiet beredda att gå vidare med förslaget i riksdagen.

– Jag tror att det finns ett stort stöd för det här i riksdagen, säger Elisabeth Svantesson.

Borde följa Norge

Även tjänsteföretag som betalar full elskatt bör få ta del av sänkningen, enligt Moderaterna.

– Det här en viktig fråga för företag också. Många företag väljer att inte investera för att man inte kan säkra sin elkraft, säger Svantesson.

Hon tycker att Sverige borde följa efter Norge som kommit med flera stödåtgärder på grund av det höga priset. I lördags meddelade den norska regeringen att man från december till mars kommer att hjälpa till med medborgarnas elräkning. Enligt förslaget ska staten betala halva notan när spot-priset på el överstiger 70 öre per kilowattimme.

Både Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har meddelat att de stödjer Moderaternas förslag.