Morgonstudion förlängs på vardagar

Uttrycket i Morgonstudion är i ständig utveckling och under hösten kommer vi att ta fler grepp för att stärka programmet innehållsmässigt. Uppdraget till den skickliga redaktionen på Morgonstudion är att uppdatera om det som händer just nu och det vad som väntas under dagen, med utsända medarbetare som rapporterar live på plats från Sverige och världen.

Fördjupningar och nyhetssammanfattningar, kultur och nöje, sport och lokala nyheter ger Morgonstudion en bred mix och insatta och kunniga gäster ger perspektiv. Direkt efter programmet är det dags för enormt uppskattade Hemmagympa med Sofia.