Njut av värmen i dag – det är lugnet före stormen

Hösten har nu kommit till halva Sverige, vilket enligt den meteorologiska definitionen innebär att dygnsmedeltemperaturen ska vara sjunkande och lägre än 10 plusgrader men högre än 0 grader. Söder om Malung och Sundsvall är det dock fortsatt meteorologisk sommar.

Och i dag kan stora delar av landet njuta av sensommarvärme med temperaturer över 20 grader. Det är ovanligt varmt för årstiden.

– Hösten har börjat komma, men sommaren kommer nog hänga sig kvar ganska länge, säger Pererik Åberg, SVT:s meteorolog.

De höga temperaturerna beror på den tropiska orkanen ”Helene” som har försvagats och bakats ihop med ett lågtryck som ligger över Europa och nu pressar in värmen över Sverige.

”Var beredd på motvind”

Redan i morgon, torsdag, väntas det dock bli betydligt blåsigare med friska till hårda vindbyar och på fredag kan den första höststormen dra in över landet. Det är fortfarande inte helt säkert vilken väg lågtrycket tar, men det väntas dra in över Norge för att sedan fortsätta in över västkusten.

– Västkusten kommer få det absolut blåsigast, vi pratar stormvindar på 25 meter per sekund. Vill man ta en lugn cykeltur ska man ta den i dag. Var beredd på motvind i morgon och ännu mer på fredag.