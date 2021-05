Norske klimatpsykologen till Greta: Fokusera på lösningarna, inte på förstörelsen

Per Espen Stoknes har identifierat fem hinder i klimatdebatten som minskar vårt engagemang.

Domedag - Apokalyptiska texter som hävdar att slutet är nära förlamar läsaren. Mer effektivt att fokusera på lösningarna.

Distans - “De flesta oroar sig över vad som händer nästa vecka, inte om tre decennier”. Bättre att prata om vad som händer här och nu.

Dissonans - Känslan av att vår levnadsstandard inte överensstämmer med vad vi borde göra för miljön kan leda till nästa hinder:

Förnekelse - Trots att vi förstår att våra vanor är skadliga för klimatet förnekar vi det för oss själva.

Identitet - Vi söker oss till information som bekräftar våra befintliga värderingar och föreställningar, och filtrerar bort det som utmanar dem.

Källa: Per Espen Stoknes (2015): What We Think About When We Try Not To Think About Global Warming; The New Psychology of Climate Action.