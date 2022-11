Efter novembers el-rea – nu går priserna upp igen

Milt och blåsigt väder, välfyllda vattenmagasin i Sverige och Norge, och fyllda gaslager i Tyskland och andra länder påverkade elpriset i positiv riktning under första halvan av november, då elen i snitt kostade 50 öre per kilowattimme. Under enstaka timmar under mitten av månaden förekom även minuspriser på elen.

I veckan har elpriset återigen klättrat i hela landet enligt elbörsen Nord Pool, och kostade i snitt 2:30 kronor per kilowattimme den gångna veckan. Mindre blåsigt väder och isbildning i de norrländska älvarna är en del av förklaringen.

Dyrare priser framöver

Utsikterna för en hyfsat billigt elpris i december kommit på skam. För ett par veckor sedan kostade ett kontrakt för elleverans i december cirka 1:50 kronor på Nasdaqbörsen. Nu kostar samma kontrakt omkring 2:40 kronor/kWh, vilket är en fingervisning.

Likaså har framtidskontraktet för el första kvartalet 2023 stigit i pris, om än inte lika dramatiskt, upp från cirka 2:20 kronor till 2:60 kronor/kWh. En av orsakerna är att kol- och gaspriserna stigit, efter att ha varit låga en period.