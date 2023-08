Mer åska och regn på väg – kan förvärra läget efter Hans

I klippet: SVT:s meteorolog Per Stenborg om regnet som väntas i helgen Foto: SVT

Trots att ovädret Hans nu har avtagit så är regnet och rusket inte över.

I helgen kan läget bli ännu värre i de områden som redan är hårt drabbade.

– Hopbakade regn och åskskurar letar sig in mot västkusten under lördag kväll, säger Per Stenborg, SVT:s meteorolog.