Över 160.000 svenskar deltar i ”gigantisk epidemiologisk studie” via app

Projektet COVID Symptom Study går ut på att man samlar in data genom en app som i dagsläget har över 3,7 miljoner deltagare i hela världen, berättar Tove Fall, professor i molekylär epidemiologi vid Uppsala universitet, i SVT:s Helgstudion.

Deltagarna rapporterar i appen hur de mår avseende vissa symptom kopplade till covid-19.

– I den svenska delen har vi nu över 160.000 deltagare i befolkningen och vi vill gärna att alla som är 18 år eller äldre laddar ner appen och bidrar till vår studie, säger Tove Fall.

Ger ögonblicksbilder

Projektet är ett samarbete mellan Uppsala och Lunds universitet – och forskargrupper vid Harvard i USA och Kings College i Storbritannien. Utifrån datan i appen kan forskarna få en bild av var personer som rapporterar in symtom befinner sig.

– Från den informationen kan vi göra en sannolikhetsberäkning på hur troligt det är att den personen skulle testa positivt för covid-19. Något som slår oss är att det finns en stor variation i Sverige.



Tove Fall visar en karta baserad på data som samlades in under torsdagen, där olika delar av landet skiftar från en ljusare till mörkare nyans av rött. Hon betonar att bilden inte är ackumulerat antal fall av smittade eller avlidna, utan en ögonblicksbild för just den dagen.

– De mörkare färgerna representerar fler deltagare som sannolikt är covid-19-fall baserat på symtom. De ljusare delarna som till exempel Blekinge, Skåne och Gotland – där har vi lägre antal deltagare som rapporterar symtom.

”Hanteras med största säkerhet”

Appen ”COVID Symptom Study” har utvecklats av läkare och forskare tillsammans med ett hälsoföretag. Den är dock icke-kommersiell, enligt ett pressmeddelande från Uppsala universitet. Enligt pressmeddelandet hoppas forskarna kunna bidra med information till myndigheter, kommuner och regioner om andelen sannolikt smittade ökar snabbt i vissa områden.

När det gäller användarnas integritet säger Tove Fall att man, vid utvecklandet av appen, tagit ställning till vilka uppgifter som verkligen behövs för att genomföra studien.

– Man registrerar sig med e-postadress och postnummer, det är de uppgifter som finns. Sen hanteras det här med största säkerhet.