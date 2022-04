Patienter drabbas av en pressad primärvård 

SVT:s läkarenkät har visat att många primärvårdsläkare upplever att arbetsbelastningen påverkar patientsäkerheten. För att få bättre grepp om de allvarligaste misstagen som begås inom primärvården bad vi att få ut anmälningar, frågor, klagomål och lex Marior som kommit in till Ivo under tre år. Beställningen rörde bara primärvården. Vi hade gärna tagit hela år, men då antalet ärenden är många (i genomsnitt drygt 1 500 per år de senaste fem åren), valde vi ut typmånaderna februari, april och oktober. Vi valde åren 2018, 2019 och 2021, då 2020 var ett speciellt år för vården på grund av pandemin.

Vi fick in över 1 000 handlingar. Alla handlade dock inte om primärvården och dessa har vi uteslutit. Kvar blev 1040 ärenden som vi kodade i en databas efter vem som anmälde och vilken typ av fel i vården man anmälde. Vi listade även vilka vårdcentraler anmälan handlade om och var i landet de ligger.

När det gäller lex-Marior, alltså anmälningar som vårdgivaren själv gör, vet vi att det rör sig om fel som begåtts i vården. I övriga ärenden är det anmälaren som upplever att fel har begåtts. Vi har i den här granskningen inte undersökt om anmälaren har haft rätt i sak.