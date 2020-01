Polisens gängexpert: Mc-gängen har fått härja ganska fritt

Förra veckans explosion i ett trapphus på Östermalm i Stockholm beskrivs som ”en av de kraftigaste i regionen”.

Polisen har gripit en man i 35-årsåldern som misstänks för dådet. Enligt uppgifter till SVT Nyheter har mannen kopplingar till Bandidos-sfären.

Även vid explosionen i Hageby i Norrköping, som inträffade på onsdagsmorgonen, finns kopplingar till den kriminella mc-miljön. En man som har en ledande roll i mc-gänget No surrender ska ha varit måltavla för dådet.

Konflikt mellan mc-gäng

Sven Lindgren, poliskommissarie och expert på kriminella mc-gäng, vill inte kommentera de specifika fallen.

– Men det finns en konflikt i dag mellan minst två kriminella mc-organisationer. Det har att göra med etableringen som No surrender försöker sig på, säger han.

No surrender, som bildades i Holland 2013 och kom till Sverige 2017, misstänks ha fått flera sprängdåd riktade mot sig det senaste året.

– De tre etablerade – Hells Angels, Bandidos och Satudarah – vill ha sin kriminella marknad i fred, säger Sven Lindgren.

En man i 25-årsåldern har gripits misstänkt för sprängdådet i Norrköping. Kammaråklagare Karin Sandén säger att de inte kan utesluta en koppling till det dubbelmord som inträffade utanför en nattklubb i staden i december.

Kunnat härja ganska fritt

Det har varit mindre fokus på de kriminella mc-gängen de senaste åren, enligt poliskommissarie Sven Lindgren.

– All kraft har gått till de här övriga gängskjutningarna och sprängningarna. Det får vi betala en form av pris för i dag. Men min stora önskan är att vi får större resurser till bekämpningen av mc-gäng som vi hade god kontroll på under 90-talet och en bra bit in på 00-talet.

Har mc-gängen kunnat härja fritt?

– Ja, ganska fritt i alla fall. Vi har inte samma fokus på dem, säger Sven Lindgren.