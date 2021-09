Pressekreteraren om det hånade brevet till Nyamko Sabuni

I brevet skriver de fyra tjejerna Nathalie, Molly, Alma och Elsa till Nyamko Sabuni, som de tycker är ”en inspirerande person”.

”Vi hoppas också att du vinner valet nästa år. Du är vår idol”, fortsätter de.

Axel Mårtensen, som arbetar som pressekreterare bestämde sig för att efterlysa de fyra tjejerna på Twitter. Det ledde till något av en storm i ett vattenglas.

Här är bilden på brevet som Axel Mårtensen la ut på Twitter.

Flera hån på Twitter

Många personer ställde sig frågande till brevets äkthet eftersom det såg ut som att det var för stort för kuvertet – och för att det saknades tydliga vikmärken på bilden. Man insinuerade också att Liberalerna fejkat brevet.

En som drev med brevet är artisten Gurra G från Just D, som har gjort sitt egna brev.

”Hej Gustave! Vi heter John, Paul, George, Ringo. Vi tycker att du är den besta personen sen Arkimedes. Hoppas du vinner på Triss. Du är vår idol”, står det i hans version.

”Dear Mrs Nyamko Sabuni I would like to congratulate you in advance for the upcoming success in the Swedish Parlimentary elections 2022. Looking forward to meeting you. /Joe Biden, president”, är en annan variant.

”Anklagelserna har haglat”

Axel Mårtensen skrattar gott åt uppståndelsen när han visar upp brevet i SVT:s Politikbyrån.

– Det glädjer mig att det är så många som har engagerat sig i det här inlägget. För någonstans ökar det dels våra chanser att hitta dem, men också mina chanser att bli rentvådd alla de här anklagelserna som har haglat, säger han.

Vad har du fått för reaktioner?

– Det är många som tror att jag har skrivit det själv, vilket är roligt för jag skriver absolut inte så snyggt som de här tjejerna har gjort.

Hur kändes det att bli anklagad för att fejka brevet?

– Det är hedrande med tanke på att jag inte skriver så snyggt själv.