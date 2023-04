Efter lördagsmorgonens besked att diplomater och medborgare från USA, Storbritannien, Frankrike och Kina ska evakuerats med Sudans armés hjälp har SVT Nyheter har sökt UD under dagen gällande situationen för svenskar i landet. Senare under kvällen bjöd regeringen in till en pressträff med utrikesminister Tobias Billström och försvarsminister Pål Jonson.

SVT Nyheter sänder direkt från pressträffen som börjar klockan 18.00

Artikeln uppdateras.