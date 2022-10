Ställ dina frågor om det nya elprisstödet till vår expert

Olika exempel på hur stödet kan falla ut

Storleken på stödet bestäms utifrån två parametrar: om elanvändaren har sin elförbrukning i elområde 3 eller 4 och hur hög elförbrukningen har varit under perioden oktober 2021-september 2022.

För de med elförbrukning i elområde 3 uppgår stödet till 50 öre per förbrukad kWh under 12-månadersperioden. För elområde 4 ligger stödet på 79 öre per förbrukad kWh.

I ett pressmeddelande listar Svenska kraftnät tre exempel på stöd till olika elanvändare:

• En tennisklubb, i till exempel Halland, som under 12-månadersperioden hade en elförbrukning på 45 000 kWh får 35 550 kronor i stöd (45 000 x 0,79 = 35 550).

• En villaägare i Örebro med en förbrukning på 19 500 kWh under 12-månadersperioden får 9 750 kronor (19 500 x 0,50 = 9 750).

• Ett bageri i Kalmar med en förbrukning på 66 000 kWh under 12-månadersperioden får 52 140 kronor (66 000 x 0,79 = 52 140).

