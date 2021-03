Färre skjutningar under början av 2021

Den statistik som inrikesminister Damberg lyfter fram under presskonferensen är polisens siffror över antalet skjutningar i Sverige. Under januari och februari i år skedde sammanlagt 33 skjutningar i Sverige, vilket går att jämföra med 54 under samma månader 2020.

Flest skjutningar 2020

Samtidigt har antalet skjutningar ökat de senaste åren. Sedan 2016 har polisen fört statistik över bekräftade skjutningar i Sverige, och när 2020 sammanfattades blev det året med flest skjutningar hittills.



– Det kan mycket väl komma bakslag, men det vi har sett är att polisen har frihetsberövat omkring 1 000 fler personer än för två år sedan, och udden är riktad mycket mot de här gängkriminella miljöerna. Jag är helt övertygad om att det kommer en vändning. Vi vet inte om den vändningen har kommit redan nu, säger Mikael Damberg.

”Många häktade”

En förklaring till den tillfälliga nedgången är enligt Damberg en stor offensiv från polisen i Stockholmsregionen, där man har slagit ut åtta kriminella nätverk den senaste tiden.



– Man har väldigt många människor häktade och det är flera rättegångar på gång.

”Pekar åt rätt håll”

Samtidigt vill han inte dra några större slutsatser kring de minskade skjutningarna i början av året mer än att det är positivt att siffrorna pekar nedåt.



– Vi får se om det kommer en vändning i år men det är ändå bättre att siffrorna pekar åt rätt håll än åt fel håll, säger Mikael Damberg.

Mats Knutson, SVT:s politiske kommentator, tror regeringen vill peka på en positiv trend, men samtidigt undvika att göra samma felbedömning som 2018 då justitieminister Morgan Johansson (S) twittrade att det var bra att skjutningarna såg ut att minska kraftigt.

– Man trodde man såg en nedgång, men istället såg vi en kraftig ökning 2019 och speciellt 2020.

Oklart om det är en tillfällighet

Regeringen väljer ändå att lyfta fram statistiken för årets första månader som positiva.

– Om det här är en tillfällig nedgång eller inte, det vågar jag inte ha några synpunkter på för det vet man inte. Det skulle inte vara konstigt om man ser en nedgång med tanke på den kraftansamling vi ser i samhället med fler polisanställda och skärpta lagar och att polisen nu har en större möjlighet till hemlig avlyssning, säger Knutson.

