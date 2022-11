Regeringen satsar 685 miljoner på läromedel

På läromedel vill regeringen satsa 685 miljoner kronor under 2023. Därefter planerar man att lägga 555 miljoner kronor per år under 2024 och 2025.

Lotta Edholm säger att läromedel är en av de viktigaste frågorna för skolan just nu, och att tillgången till läroböcker skiljer sig mellan skolorna i dag. Men exakt hur pengarna ska fördelas i praktiken är inte färdigt.

– Det kommer att gälla både gymnasiet och grundskolan, men vi kommer att komma tillbaka mer exakt till hur de här pengarna ska fördelas.

Bara i grundskolan gick 1,1 miljoner barn under läsåret 2020/2021. EnligtLotta Edholm kommer det att vara en uppbyggnadsprocess innan satsningarna ger fullt utslag i skolorna.

– Jag tror inte att man ska förvänta sig att man från dag ett ska få full tillgång till läroböcker i varenda ämne i varenda klassrum. Men ambitionen är ju så klart att alla elever ska få tillgång till bra läroböcker.

Satsar 5 miljoner på kompetensutveckling

Regeringen vill även satsa pengar på Läslyftet, en kompetensutveckling som ska leda till fördjupat lärande i språket. I budgeten för 2023 vill de satsa 5 miljoner kronor.

Lotta Edholm berättar att ungefär 25 procent av Sveriges lärare har genomgått Läslyftet i dag.

– Tanken är att pengarna ska öka nu varje år så att fler lärare får tillgång till Läslyftet som faktiskt har visat sig vara en väldigt bra kompetensutvecklingssatsning. Fler lärare behöver få tillgång till den helt enkelt.