Regeringen vill miljardsatsa på skolan: Fler speciallärare och läromedel

Regeringen presenterar idag förslag på budgetsatsningar inom skolområdet på fem miljarder som ska sträcka sig över fem år. Under 2023 handlar det om 1.6 miljarder kronor.

Till nästa år vill regeringen bland annat budgetera 600 miljoner till speciallärare. Johan Pehrson (L) menar att svenska skolan är alltför stökig.

– Ordning och reda är helt avgörande, att vi minskar det stök som finns i skolan i dag, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L).

Satsning på läromedel

Utöver det vill regeringen satsa 685 miljoner kronor på läromedel under 2023. Därefter planerar man att lägga 555 miljoner kronor per år under 2024 och 2025, något som SVT Nyheter rapporterade tidigare under dagen.

– Det är ett stort problem att det finns för få böcker. Böcker bidrar till en ökad läsförståelse och att lärare slipper agera läromedelsproducenter. Läslyftet som har varit väldigt framgångsrikt i Stockholm är en av de bästa kompetensstärkande insatserna som har gjorts, säger skolminister Lotta Edholm (L).

Fler speciallärare

Regeringen vill även lägga 100 miljoner på utökad ”lovskola” där elever ska få stöd i utbildningen även under lov. Skolministern menar vidare att lärarbristen är ett stort problem och det vill man delvis åtgärda med fler speciallärare. Regeringen vill även satsa på att kompetensutveckla lärare.

– Speciallärare är en vidareutbildning och vi vet att det finns ett stort intresse hos rektorer att anställa speciallärare, säger hon.

Regeringen presenterar också en satsning på sociala team som ska stärka samverkan mellan skola och socialtjänst. Det handlar om 75 miljoner kronor 2023 och 250 miljoner kronor under både 2024 och 2025.

– En del elever har problem av den karaktären att inte bara skolans sak att lösa dem, säger Lotta Edholm (L).

Regeringen presenterar även något man kallar för en satsning på de duktiga eleverna. Det innebär att man gör spetsutbildningar permanenta och på det vill man satsa 25 miljoner kronor under 2023.

