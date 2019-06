Rekordintresse för vegetarisk mat

På Nasdaqbörsen i USA har företaget Beyond Meat, som säljer populära vegetariska hamburgare blivit en kursraket, sedan börsintroduktionen i maj 2019. När SVT Nyheter besöker en stor matmarknad nära Bromma flygplats i Stockholm är just Beyond burgers hamburgare slutsålda i vegohyllan. Priset: 280 kronor kilot. Tre-fyra gånger mer än köttfärs och i samma prisklass som svensk entrecôt.

Företaget har blivit omtalat i börskretsar, och aktien har ökat i värde från 25 till 150 dollar på några veckor och värderas uppåt 100 miljarder kronor. Matmässan EAT i Stockholm lockade i juni 2019 besökare från hela världen.

Den tyska organisationen CSCP, som driver projekt kring förändring och hållbarhet, ser ett enormt intresse från investerare:

– Jag har mött många nystartade företag, de har väldigt lätt att hitta investerare nu, jämfört med tidigare. Ett internationellt initiativ här har samlat 1,7 biljoner dollar, till satsningar på hållbar mat, både svenska kyrkan och svenska pensionsfonder deltar.