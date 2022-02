SMHI varnar för nytt oväder – risk för snökaos

Direktrapport · Snöoväder 21 februari Javascript behöver vara aktiverat i din webbläsare för att den här direktrapporten ska uppdateras automatiskt. Snöoväder drabbar Stockholms län – risk för störningar i trafiken Askersund/väg 50 Lastbilarna som suttit fast i en backe vid Askersund på riksväg 50 är nu borta, rapporterar SVT Örebro. Enligt Trafikverket är vägen är framkomlig igen. Lastbil i diket på riksväg 56 – vägen avstängd i bägge riktningar

Ett djupt lågtryck har under natten dragit in väster ifrån och ligger under morgonen över västra och norra Götaland samt Svealand. Kraftigt snöfall och friska vindar har fått SMHI har utfärda en orangea varningar över Örebro, Västerås, Uppsala och Stockholms län.

– Det blir återigen blåsigt och det kan komma mycket snö och regn över stora delar i södra Sverige. Så veckan inleds med verkligt besvärligt väder som kan orsaka störningar i trafiken, säger SVT:s meteorolog Marcus Sjöstedt.

Snöhalka och elavbrott

Ovädret drabbar Götaland, Svealand och sydligaste Norrland, det vill säga stora delar av södra Sverige. SMHI varnar för kraftigt snöfall och frisk vind som ”ger risk för begränsad framkomlighet” under både måndag och tisdag.

– Östra Svealand, däribland Stockholm, ser ut att bli värst drabbat. Snöfallet kan bli riktigt kraftigt. I kombination med vinden lär det skapa problem på vägarna, med förseningar av bussar och tåg och risk för elavbrott, säger Marcus Sjöstedt.

Morgontrafikanter uppmanas att ta det försiktigt, främst i Svealand och de södra delarna av Gävleborg där det kommer bli snöhalka och dålig sikt.

I Örebro län har flera avåkningar redan inträffat, bland annat har flera lastbilar kört fast i en backe på riksväg 50 norr om Askersund. I Västmanland har en lastbil kört av väg 56 som är avstängd i bägge riktningar.

Mest snö i Närke och Gästrikland

Det är osäkert exakt hur mycket snö som kommer att falla, men SMHI uppskattar att det i allmänhet kan bli 15 till 25 centimeter, med lokalt upp till 30 centimeter. Intensivast snöfall väntas i Närke. Även i Gästrikland kan det komma uppe emot tre decimeter nysnö. Roslagskusten kan få det besvärligt, där en stark pålandsvind väntas skapa problem med drivbildning.

Även i nordligaste Götaland, som befinner sig i kanten mellan snö och regn, kan det bli besvärligt. Där kan regnet falla på kalla vägbanor och orsaka lokal ishalka.

– Kallare luft kryper också ner över landet med några minusgrader en bit söderut och då övergår regnet i snöfall, säger Marcus Sjöstedt.

Gul varning har utfärdats stormbyar i stora delar av Skåne och Halland upp mot Varberg. Ovädret kommer sedan att röra sig bort på tisdagen och vädret lugna ner sig.