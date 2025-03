Så ska sänkt arbetsgivaravgift för unga lösa matpriskrisen

På torsdag bjuder finansminister Elisabeth Svantesson (M) och landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) in aktörer i livsmedelsbranschen till möte med anledning av de ökande matpriserna. Syftet med mötet är, enligt ett pressmeddelande, att skapa dialog med branschen och arbeta tillsammans för lägre matpriser.

En av de aktörer som blivit inbjudna är branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel. Under fredagen presenterade de fyra förslag för att sänka matpriserna:

Underlätta nyetablering av livsmedelsbutiker

Sänka arbetsgivaravgiften för unga

Stoppa överimplementering av EU-regler

Sänka kostnaderna för tillsyn och göra den mer jämlik

En omstridd fråga

Ett av förslagen är sänkt arbetsgivaravgift för unga. Under pandemin, mellan år 2021 och 2023, sänktes arbetsgivaravgiften tillfälligt till 19,73 procent av lönekostnaden för personer mellan 19 och 23 år. Förslaget var en del av statsbudgeten och beräknades kosta staten nio miljarder kronor per år, under den tvåårsperiod det skulle gälla.

Annie Lööf, dåvarande partiledare för Centerpartiet, kallade då förslaget för en ”ekonomisk nystart”. Samtidigt kritiserades förslaget av både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som menade att det var både ineffektivt och dyrt, och som att ”slänga pengar i sjön”.

Karin Brynell, vd för Svensk Dagligvaruhandel, menar att sänkt arbetsgivaravgift skulle ha positiva effekter både för matpriserna och för unga.

– Vi har lyft fyra förslag som skulle kunna minska kostnadsmassan för livsmedelskedjan för att på så sätt kunna dämpa matprisökningarna. Det är huvudsyftet även med sänkta arbetsgivaravgifter för unga och det kommer dessutom att gynna unga personer att komma in på arbetsmarknaden, säger Karin Brynell.

Arbetsgivaravgiften höjdes 2023

I april 2023 höjdes arbetsgivaravgiften åter till 31,42 procent – vilket Karin Brynell menar kom olägligt.

– Det var ju från början att man sa att det skulle vara en tillfällig reduktion. Men det var en ganska olycklig tidpunkt att ta bort den när inflationen var som allra högst och priserna steg, säger hon.

– Man borde kanske ha tagit hänsyn till att vi då befann oss i en ny ganska extrem situation med stigande matpriser och då kunde man avvaktat.