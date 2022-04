Banken tror på ytterligare två höjningar under 2022 liksom ytterligare två under 2023 vilket gör att styrräntan bedöms ligga på 1,25 procent i mitten av nästa år. Bakgrunden är mer hökaktiga signaler från Riksbanken liksom en inflationsnivå som legat högre än väntat under inledningen av 2022, skriver banken i en marknadsanalys under morgonen.

Inför nästa veckas räntebesked tror banken på en förändrad räntebana som kommer att indikera att höjningen ska ske senare i sommar.