Myndighetsrapport: God tillgång på vårdutrustning i Sverige

Enligt lägesrapporten, som bygger på information från samtliga regioner enligt en standardiserad mall, fanns det skyddsutrustning bland Sveriges regioner som räcker för omkring 5 000 diagnosbesök och cirka 1 400 vårddygn. Detta enligt uppgifter från en inventering gjord månadsskiftet januari-februari i år.

Även tillgången till övrig utrustning och material anses vara god, enligt lägesrapporten.

”Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten bedömer att det, ur ett nationellt perspektiv, finns en god kapacitet i antalet relevanta vårdplatser avseende inneliggande vård av patienter med misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19 i dagsläget. Tillgång till utrustning, material och vårdkapacitet kan komma att påverkas om situationen blir långvarig eller att utbrottet utvecklas till en pandemi”, skriver myndigheterna.

”Inte mycket marginal”

När det kommer till vårdpersonal anser myndigheterna att beredskapen är god utifrån den aktuella händelseutvecklingen.

Enligt Johan Styrud, överläkare i kirurgi och ordförande för Stockholms läkarförening, finns det dock inte mycket marginaler när det kommer till vårdsituationen i Stockholm.

– Vi har haft en extremt pressad situation under hösten, framförallt under julhelgerna och nu i helgen som gått. Här på sjukhuset hade vi inställda operationer under veckan som gick och Södersjukhuset var ju uppe i stabsläge – så det finns inte mycket marginal, säger han till SVT Nyheter.

Hur tänker man kring det?

– Man är ju oroad över att man måste ha mer vårdplatser. Skulle det bli krisläge kan man alltid få in lite mer folk men det blir ju inte uthålligt, för vi är väldigt nära att det inte kommer fungera.

Då finns det egentligen inte utrymme för en anstormning av patienter?

– Det är svårt att svara på för man kan alltid flytta vård. Man kan alltid ställa in planerad vård. Men någon stor reservkapacitet det finns det inte, säger Johan Styrud.