50 000 i karantän i Italien: ”En känsla av belägring”

Mer än 50 000 personer har isolerats i de värst drabbade regionerna Lombardiet och Veneto i norra Italien. För att hindra smittan från att spridas ytterligare har myndigheterna beslutat att stänga skolor, barer, offentliga platser och stoppa evenemang i ett tiotal olika kommuner. Det har också utfärdats reseförbud till de drabbade platserna. Den som bryter mot karantänen kan straffas med böter eller ett kortare fängelsetraff.

– Känslan av att vara instängd i ett område där man varken kommer ut eller in och man börjar oroa sig om man har tillräckligt med mat, det gör att alla de som borde hålla sig ifrån varandra istället står och köar tillsammans utanför matbutikerna. Man hamstrar oerhört. Det gör man inte bara i de städerna som är i karantän, säger Kristina Kappelin.

Har testat många

Fram till i fredags hade Italien upptäckt tre smittade personer. Men bara under helgen kunde 150 nya fall bekräftas. Tre personer som smittats har avlidit. Det rör sig om äldre personer som sedan tidigare led av svåra sjukdomar. På måndagmorgonen rapporterade italienska Rai Radio om att ytterligare en person avlidit.

– En intressant sak är att man har testat väldigt många människor. Man har gett sig ut och letat efter de som eventuellt kan vara smittade. Det kan innebära att det finns ett stort mörkertal i andra länder, säger Kristina Kappelin.

Det är fortfarande inte känt vem som fört in smittan till Italien. Den patient som först insjuknade hade träffat en person som som nyligen varit i Kina, men den personen testade själv negativt. Myndigheterna undersöker nu om personen i fråga ändå kan vara smittbärare.

Tåg mot Österrike stoppades

Under söndagskvällen stoppade Österrike ett tåg vid den italienska gränsen från att fortsätta in i landet. Detta efter att två resenärer uppvisat symtom på virussjukdomen, skriver Oe24. En representant för Österrikes järnvägsbolag ÖBB meddelade att all trafik mellan länderna stoppades.

De två som misstänktes bära på smittan testade negativt och kring midnatt återupptogs trafiken.