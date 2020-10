Solresor på höstlovet fullbokade – trots coronalarm i Europa

En av orsakerna att det blir fullt är att det finns betydligt färre avgångar på resor till solen nu under pandemin. Norwegian brukar ha två miljoner passagerare varje månad. Nu är siffran 300 000.

En bild av resandet under just höstlovet är att om man söker en flygresa tur och retur till Malaga i november kan man hitta biljetter för 1500- 2000 kronor med flera flygbolag. Men de få platser som finns kvar för motsvarande resa under höstlovsveckan kostar 6- 7000 kronor per person.