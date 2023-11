ST varslar om blockad mot Tesla – Postnord ska inte dela ut post till bolaget

Beslutet innebär att ST-medlemmar på Postnord från den 21 november inte kommer att dela ut post och paket till bilföretaget Tesla – men i övrigt utföra arbete som vanligt.

– I likhet med IF Metall och hela den svenska fackföreningsrörelsen anser vi att svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad. När vi fick en begäran från IF Metall om att vidta sympatiåtgärder var det därför ett självklart beslut för oss att visa vår solidaritet med IF Metall och den svenska modellen, säger Britta Lejon, förbundsordförande för Fackförbundet ST i pressmeddelandet.

År av förhandlingar

I veckan har även fackförbundet Seko lagt ett liknande varsel om sympatiåtgärder som också gäller Postnord och leveranser av post och paket till Tesla.

Den pågående strejken har föregåtts av flera års förhandlingar om ett kollektivavtal. Teslas tiotal serviceanläggningar i Sverige är nu uttagna i strejk liksom ett 20-tal verkstäder.