Stefan Löfven i Morgonstudion: Ska inte försvåra sparande för löntagare

Statsministern intervjuas av SVT:s politiske kommentator Mats Knutson.

Han säger att målet är att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet – men kan inte säga något datum när målet ska vara nått. Han vill också att höjningarna av a-kassan som gjorts under pandemin ska bli permanenta.

– Det finns ingen anledning att göra människor fattigare. Jag blir faktiskt riktigt upprörd och förbannad på den synen som säger att arbetare minsann ska ha det sämre. Det är en skrämmande människosyn, säger han.

Stefan Löfven kommenterade också förslaget om fri hyressättning på nyproduktion, där att V hotat att fälla regeringen.

– Det är obegripligt att Vänsterpartiet kan tänka sig att liera sig med de som vill ha marknadshyror och det som inte vill ha statliga satsningar på att bygga nytt, säger Löfven,

Klockan 09.00, inleds den allra sista partiledardebatten innan valrörelsen rullar i gång. I morse kom samtidigt beskedet att sjukvården har minskat i betydelse som politisk fråga bland väljarna, enligt Novus senaste opinionsmätning.

Stefan Löfven gav inga klara besked om hur han ser på regeringsbildningen efter valet 2022.

– Vi ska slutföra januariavtalet under ordnade former, sedan går vi in i valrörelsen som ett eget parti. I september när väljarna har sagt sitt, då vet vi hur spelplanen ser ut, säger han.