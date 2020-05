Svensk journalist träffades av gummikula när polis sköt under demonstrationer i Minneapolis

Nina Svanberg är utsänd för att bevaka upploppen i Minneapolis som startade sedan 46-årige George Floyd avlidit efter ett polisingripande, rapporterar Expressen.

Det var sent på fredagskvällen, lokal tid, som Nina Svanberg fick uppgifter om att nationalgardet skulle sättas in för att förhindra protesterna. Det skulle även verkställa utegångsförbudet som utfärdats tidigare under kvällen, berättar Svanberg.

Då såg hon hur poliser och polisfordon närmade sig i samlad trupp. Nina Svanberg gick i en större grupp journalister mot poliserna. Då träffades hon av någon typ av gummikula, berättar hon.

Var det avsiktligt bedömer du?

– Det är uppenbart att vi var där och rapporterade. Vi filmade och fotade och var där och jobbade.

– Vi hade presslegitimation runt halsen. Det var inte ens fullt med folk och demonstranterna hade backat ordentligt, säger hon till SVT Nyheter.

Så du menar att de måste ha sett att ni var journalister?

– Det var uppenbart att vi var där och jobbade.

Hur skadad är du?

– Jag har en ordentlig lårkaka.

Tårgas och lasersikte

Svenberg berättar att polisen sköt och sedan utsattes hon för tårgas.

– Jag föll ihop när det hände. Sen kom tårgasen som gör att man tappar orienteringen.

– Sen försökte jag och min norska kollega gå till en gränd med australiensiska journalister, då vi ser vi hur polisen fortsätter att sikta med laser så vi inte ska vara säkra på stället dit vi tagit oss.

Säkerhetsrutiner

Det australiensiska teamet hade en säkerhetsvakt med sig. Expressens chefredaktör Klas Granström säger att de har säkerhetsrutiner på plats.

– Expressens arbete innefattar rigorösa säkerhetsrutiner och vi har gjort samma bedömningar som en rad internationella medier som också stod bredvid oss. Nina har varit tydlig med att hon är en del av pressen, rört sig i grupp med andra journalister och burit väst och säkerhetsutrustning. Viktigast nu är att Nina mår bra och vi utvärderar löpande läget och förutsättningarna för att arbeta, säger han i en intervju i Aftonbladet.