Sverige ansöker om Natomedlemskap

– Vi kommer meddela Nato att vi vill bli medlem i alliansen, sa statsminister Magdalena Andersson (S) på en pressträff på måndagen.

Hon konstaterade att det nu finns en bred majoritet i Sveriges riksdag för att Sverige ska gå med i Nato. Under måndagsförmiddagen har frågan debatterats i riksdagen.

Vill ansöka med Finland

Ansökan kommer lämnas in av den svenska Natoambassadören. Exakt när det kommer ske gav statsministern inget klart besked om, men man vill skicka in sin ansökan tillsammans med Finland. Den finska statsledningen fattade under söndagen beslut att ansöka om medlemskap i Nato.

– När Finland nu också meddelat att man avsett söka om Natomedlemskap, så skulle Sverige ensamt kvar utanför Nato hamna i en mycket utsatt position. Det bästa för Sveriges säkerhet och svenska folkets säkerhet är att vi går med i Nato och att vi gör det tillsammans med Finland.

Kan inte utesluta motåtgärder

Regeringen har också beslutet i dag om en proposition som gör det möjligt för Sverige att ta emot emot militärt stöd av samtliga EU-länder och samtliga Natoländer, uppgav Magdalena Andersson vidare.

– Sverige kommer befinna sig i ett utsatt läge under tiden som vår ansökan behandlas. Ryssland har meddelat att det kommer vidta motåtgärder om vi går med i Nato. Vi kan inte utesluta att Sverige utsätts för till exempel desinformation och försök att skrämma och splittra oss.

Även moderatledaren Ulf Kristersson medverkade på pressträffen.

– Det här är ett historiskt beslut, säger han och fortsätter. Det handlar inte om partipolitik utan att ta ett gemensamt ansvar för landets säkerhetspolitiska intresse.