SVT/Verian: KD tillbaka över spärren

En månad in i hösten och redan har en drös politiska skandaler passerat, skandaler som inte verkar ha påverkat väljarstödet märkbart. Det visar SVT/Verians senaste opinionsundersökning. Inga förändringar är dock statistiskt säkerställda jämfört med förra månaden, varken för partierna eller blocken.

– Det bekräftar den bild som vi ser i andra mätningar om bland annat sakfrågeägarskap och betyget på regeringens arbete. Att oppositionen har en viss ledning med två år kvar till nästa riksdagsval är dock ingen ovanlig bild. Valet 2026 är fortfarande helt öppet, säger Per Söderpalm.

Oppositionen har ett fortsatt övertag gentemot Tidöpartierna. I oktoberundersökningen är det 5,8 procentenheter fler som skulle rösta på något parti i Magdalena Anderssons regeringsunderlag. Per Söderpalm, opinionsansvarig på Verian, säger att det är vanligt att oppositionen har starkare stöd i väljarundersökningar när det är ett par år kvar till val.

Kristdemokraterna tillbaka över riksdagsspärren

Kristdemokraternas stöd växer mest enligt den här mätningen. 1 procentenheter fler hade röstat på partiet i dag i jämförelse med förra månaden. En förändring som dock inte är statistiskt säkerställd. Störst är partiet bland män i åldern 30 till 49. I den populationen hade 5,2 procent röstat på partiet.

– Det är svårt att peka ut någon enskild anledning till att KD är tillbaka över fyra procent. Troligen är det flera faktorer som spelar in, som att partiet synts mycket i höstens budgetdebatt, att Ebba Busch har ett ganska högt förtroende bland väljarna och att partiets publicitet överlag blivit mindre negativ än under förra årets stora elprisdebatt, säger Per Söderpalm.