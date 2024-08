SVT/Verian: Högsta stödet för MP på sex år

I SVT/Verians senaste opinionsmätning uppger 6,1 procent av de tillfrågade att de skulle rösta på Miljöpartiet i ett riksdagsval. Det är visserligen långt ifrån EU-valsresultatet i juni på 13,85 procent, men ser man till inrikespolitiken så är ger denna mätning partiets bästa notering i en undersökning från Verian sedan hösten 2018.

– Deras uppgång började redan i samband med att Amanda Lind tillträdde, så de har haft en uppåtgående trend sedan april fram till nu, säger Per Söderpalm, opinionschef på Verian.



Att Miljöpartiet gör sin bästa mätning på sex år påverkar dock inte styrkeförhållandet mellan oppositionen och regeringsunderlaget.



– Det som har hänt under våren och sommaren är att Miljöpartiet har vuxit på Socialdemokraternas bekostnad, säger Per Söderpalm.

Kristdemokraternas nedgång är den enda statistiskt säkerställda förändringen jämfört med förra mätningen, som genomfördes i juni. Förändring inom parentes. Foto: SVT

KD tillbaka under spärren efter EU-lyft

Även Kristdemokraterna gick i samband med EU-valrörelsen starkt framåt i opinionen. Men den uppgång som syntes under försommaren följs i augusti av en statistiskt säkerställd nedgång, och partiet är nu tillbaka på en nivå under riksdagsspärren.

– Den här siffran på 3,6 är helt i linje med det opinionsstöd partiet har haft under en längre tid. Det som sticker ut är att de hade en stark mätning i juni i samband med EU-valet, säger Per Söderpalm.

Ovanligt lite politik i media under sommaren

Förutom Kristdemokraternas tillbakagång syns inga statistiskt säkerställda förändringar jämfört med mätningen i juni. En av förklaringarna till att opinionsläget står relativt still kan enligt Verians opinionschef Per Söderpalm vara att inrikespolitiken har fått rekordlågt utrymme i media den här sommaren.

– Vi mäter hur mycket partierna och partiledarna syns i media, och så lite publicitet som det varit under juli månad har vi inte sett på många år. Efter EU-valrörelsen och Almedalen har det nästan varit som ett vakuum, säger han.

Litet övertag för oppositionen

Sedan årsskiftet har avståndet mellan blocken legat omkring fyra till sju procentenheter, till fördel för oppositionen. Även i den här mätningen samlar S, C, MP och V tillsammans en majoritet av väljarnas stöd: 51,7 procent.

46,4 procent uppger att de skulle rösta på M, KD, L eller SD, medan 1,9 procent anger att de inte skulle rösta på något av riksdagspartierna.