Tegnell: ”Dos tre har gått mycket långsammare”

SKR: Sena beslut

– Det räcker inte bara att det här ska göras utan man måste också veta när för att kunna ha en planering och prioritering i verksamheten i regionerna. Och nu jobbar man självklartAtt de äldsta och sköraste får en tredje vaccindos så fort som möjligt pekas ut som en av de viktigaste åtgärderna eftersom skyddet minskar i snabbare takt hos de äldsta. Samtidigt ska också barn, ovaccinerade vuxna och hälso- och sjukvårdspersonal vaccineras vilket är en dragkamp om resurserna.

– Under våren så jobbade regionerna med att vaccinera i princip en grupp i taget. Nu måste man vaccinera flera olika grupper samtidigt och de grupperna måste nås på olika sätt – uppsökande verksamhet till den som inte har vaccinerat sig, större vaccinationsmottagningar nu när vi får in större grupper, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdsfrågor på Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Enligt SVT:s enkät saknas det framförallt vaccinationspersonal men också lokaler för tillräckligt storskalig vaccinering i 17 av 21 regioner. I onsdags öppnade Folkhälsomyndigheten dessutom för dos tre för fler åldersgrupper. vilket väckte kritik från SKR.

– Det räcker inte bara att det här ska göras utan man måste också veta när för att kunna ha en planering och prioritering i regionerna. Nu jobbar man självklart för att kunna leverera vaccination i det tempo som situationen i pandemin kräver, men det är ett omfattande arbete. säger Emma Spak.

FHM: Borde inte ha trappat ner

Flera regioner bekräftar i SVT:s enkät att senfärdiga beslut från FHM påverkar möjligheterna att skala upp i tid. Men statsepidemiolog Anders Tegnell menar att regionerna borde ha varit bättre förberedda eftersom myndigheten tidigt flaggade för att det skulle bli en tredje dos.

– Det här är en diskussion som vi har haft hela tiden och det är ju väldigt olyckligt att en del regioner nu har trappat ner på sin vaccineringskapacitet lite väl snabbt och har då inga möjligheter, för vi har ju väldigt gott om vaccin. Vi såg redan i de första prioriteringsgrupperna som skulle få en tredje dos att det gått mycket långsammare än i våras. Det är extremt olyckligt när man behöver skydda grupperna snabbt, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.