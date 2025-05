Think pink – historien om Sveriges största sopskandal

Efter nästan 90 förhandlingsdagar och tiotusentals sidor förundersökning avslutas nu rättegången mot Think pink. Imorgon torsdag är den sista ordinarie dagen.

Avfallsföretaget Think pink begärdes i konkurs 2020 efter att tre personer kopplade till företaget hade häktats. Enligt åklagarna har företaget samlat in avfall utan att ta hand om det på ett korrekt sätt – istället ska det ha lagrats, grävts ner och flyttats runt mellan olika avfallsplatser. Bland de åtalade finns personer ur Think pinks ledning, markägare och en miljökonsult.

Se historien om Think pink i kortdokumentären ovan.