Tre personer – 38 identiteter: ”Ett stort samhällsproblem”

Mannen med 15 identiteter

2016 dömde Falu tingsrätt mannen till fyra månaders fängelse för en rad brott. Det är inte hans första dom. Sedan 2010 har han gång på gång dömts för nya brott i olika tingsrätter och uppgett olika namn. Totalt handlar det om 15 olika identiteter i de nordiska länderna.

Han utvisades från Sverige redan 2010, men var tillbaka ett par månader senare. Han utvisades på nytt 2011, men var tillbaka lika snabbt och begick nya brott. Så har det fortsatt. Efter målet från 2016 utvisades han igen och är nu förbjuden att återvända till Sverige före 2021.

Åtta identiteter – ljög om ålder

Övervakningsbilder visade hur den då 24-årige mannen sparkade en ungdom i huvudet vid Malmö centralstation. Under utredningen kom det fram att han hade ett utvisningsbeslut samt att han nyligen hade fått sin ålder uppskriven med sju år. Det visade sig att mannen registrerats under fem olika identiteter i Danmark, Nederländerna och Tyskland – och utöver det var känd under tre olika identiteter med olika medborgarskap i Sverige.

För drygt ett år sedan dömdes mannen till åtta månaders fängelse för bland annat misshandel, försök till grov stöld och hot mot tjänsteman. Han ska också utvisas från Sverige.