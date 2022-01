Valfläsk eller klok fördelningspolitik – debatt om elprisstödet

De ovanligt höga elpriserna sätts återigen i fokus när energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar (S) och Liberalernas energipolitiske talesperson Arman Teimouri debatterar elprisstödet, som regeringen presenterade igår, i Morgonstudion.

Förslaget innebär att ungefär 2 miljoner hushåll som fått höga elräkningar under december, januari och februari ska kompenseras med max totalt 6 000 kronor. Utbetalningarna ska baseras på elförbrukning – ju högre förbrukning desto mer pengar. Hushåll som förbrukat 2 000 kWh per månad eller mer blir berättigade till maxstödet – 2 000 kronor per månad.

– Jag ser den här lösningen mer som valfläsk mot de 1,8 miljoner hushållen än att verkligen hjälpa de utsatta, säger Arman Teimouri (L).

L: Skattesänkning hade hjälpt fler

Liberalerna vill istället sänka elskatten och menar att den åtgärden hade nått ungefär 4,8 miljoner hushåll och hjälpt alla med höga elräkningar.

– Hade man verkligen velat hjälpa ungdomar, pensionärer, egenföretagare, ensamstående då hade man sett till att sänka elskatten för alla, säger Arman Teimouri.

Energiministern försvarar elprisstödet, som han kallar för en fördelningspolitiskt klok åtgärd, och menar att en skattesänkning skulle gynna de som redan har bra ekonomiska förutsättningar.

– De som hade fått mest sänkning eller mest bidrag tillbaka hade varit de som bor i väldigt stora villor och har väldigt stor förbrukning för de hade legat i topp, säger Khashayar Farmanbar.

”Mer pengar över”

Energimiistern menar även att det är praktiskt omöjligt att i efterhand justera tillfälliga skattesänkningar på enskilda produkter som el och hänvisar till Regeringskansliets skattejurister.

Khashayar Farmanbar menar att elprisstödets tak på 2 000 kronor per månad gör att det blir mer pengar över i potten även för de som förbrukat mindre el. Han tillägger att de som förbrukat mindre el troligtvis bor i mindre bostäder och kanske inte har lika mycket pengar som de som bor stort.

– Oavsett om man ligger ovanför det (taket) så får man inte mer än takbeloppet. Det gör att det blir mer pengar över till de som faktiskt behöver det, säger energiministern.