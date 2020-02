WHO: Barn verkar klara coronaviruset bättre

– Vi ser relativt få fall bland barn och behöver göra mer undersökningar för att ta reda på varför barn har bättre skydd, uppger WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Johan Giesecke, professor emeritus vid Karolinska institutet och rådgivare åt WHO:s generaldirektör i smittskyddsfrågor, säger att förklaringen sannolikt är att barn oftast får en så kallad asymptomatisk infektion. Det vill säga att barnen är sjuka utan att det märks. De fastnar därmed inte i statistiken.

Två procent av de smittade är barn

Kinas folkhälsomyndighet släppte under måndagen en rapport som redogör för 45 000 konstaterat smittade patienter. Av dessa var bara 400 barn under tio år och 550 mellan tio och 20 år. Inget barn under tio år har dött och bara ett i gruppen 10-20 år. Det är alltså bara omkring två procent av de smittade som är barn.

Skillnaden mellan barns och vuxnas utsatthet känns igen från andra virussjukdomar.

– Barn får en mildare influensa än vuxna, och för många virussjukdomar, till exempel hepatit A, är en asymptomatisk infektion det klart vanligaste hos yngre barn, säger Johan Giesecke.

Var femte smittad får svåra komplikationer

Under de två månader som gått sedan världen fick kännedom om det nya viruset covid-19 har nära 80 000 bekräftats med smitta och fler än 2 600 har avlidit.

Analyser av de smittade hittills visar att de flesta, 80 procent, klarar sig undan med milda förkylningssymptom som hosta, snuva och feber. Men ungefär 20 procent har fått svåra komplikationer, bland annat andningssvårigheter, septisk chock eller njursvikt.

Dödligheten ligger på två procent. Risken ökar med ålder och om det finns andra svåra sjukdomar med i bilden.