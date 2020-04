Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd J Balvin, Celine Dion och Stevie Wonder är några av de många världsartister som uppträder natten mot söndagen, i en virtuell konsert som arrangeras av WHO. Foto: TT

WHO samlar världens största artister i virtuell konsert

Låter det osannolikt att J Balvin, Celine Dion och Stevie Wonder uppträder under samma kväll? Det är just vad de ska göra. De, och många andra av världens största artister, ska uppträda i en virtuell konsert som arrangeras av WHO natten mot söndagen. SVT kommer att sända den direkt.

Med start 01.50 natten mot söndagen kommer SVT Nyheter att sända direkt. För dig som börjar bli uttråkad i dessa tider kan det vara värt att sitta uppe, några av världens absolut största artister kommer nämligen att uppträda i ett evenemang som världshälsoorganisationen WHO och rörelsen Global Citizen arrangerar för att hylla sjukvårdspersonal. Konserten kommer att vara virtuell. Det innebär att den kommer sakna livepublik, i stället kommer den att sändas i olika tv-kanaler och strömningstjänster på olika platser i världen. – Det är för en gångs skull en gala som inte ska dra in pengar. Det är en gala där artister ger tillbaka och samlar världen med olika framträdanden. Men vi kommer också se en del komiker och annat, säger programledaren Parisa Amiri, som kommer att guida tittarna genom sändningen. ”Starka ögonblick” Bland artisterna finns namn som John Legend, Paul McCartney, Billie Eilish och Taylor Swift. Dessutom kommer kändisar som Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres och Amy Poehler att göra framträdanden. – Jag tror att det är mixen av artisterna som kommer göra det sevärt, och väldigt starka ögonblick från runtom i världen parallellt med underhållningen. ”Historiskt” Evenemanget kommer att ledas av komikerna och programledarna Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, and Stephen Colbert. – Det är historiskt i sig att de här tre går över kanalgränserna och gör detta tillsammans, säger Parisa Amiri. Artisten Lady Gaga är en av initiativtagarna till galan och hon förväntas ha en stor roll när den går av stapeln i natt. Här är några av kändisarna som kommer att delta Här är några av kändisarna som kommer att delta Visa Vilken ordning kändisarna framträder i offentliggörs inte i förväg, men här är några av de som kommer att delta: Alicia Keys, Amy Poehler, Andrea Bocelli, Awkwafina, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong of Green Day, Burna Boy, Camila Cabello, Celine Dion, Chris Martin, David & Victoria Beckham, Eddie Vedder, Ellen DeGeneres, Elton John, FINNEAS, Idris and Sabrina Elba, J Balvin, Jennifer Lopez, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, LL COOL J, Lupita Nyong’o, Maluma, Matthew McConaughey, Oprah Winfrey, Paul McCartney, Pharrell Williams, Priyanka Chopra Jonas, Sam Smith, Shah Rukh Khan, Shawn Mendes, Stevie Wonder, Taylor Swift, och Usher. Dela Dela

