Jenny Strömstedt föll ihop i direktsändning

Det var i inledningen av programmet som profilen Jenny Strömstedt intervjuade chefsåklagare Krister Petersson, som programledaren plötsligt föll ihop på studiogolvet. Tittarna fick sedan se Petersson i bild ett tag innan kanalen valde att gå till reklampaus.

När programmet kom igång igen efter reklamen så fanns kollegan Anders Kraft i studion och försökte förklara vad som hänt.

– Jenny, programledaren, mådde lite dåligt och var tvungen att lägga sig ner och hämta andan. Hon har gått ut själv och för säkerhets skull så passar vi på att slänga in mig. Ni får hänga med så gott det går. Jenny mår bra. Det hela kommer lösa sig, sa han i sändningen.

TV4:s kommunikationschef Charlie Forsberg skriver i ett sms till SVT:

– Jenny Strömstedt svimmade under kvällens sändning. Anders Kraft har trätt in i hennes ställe. Jenny mår under omständigheterna bra och har varit i kontakt med vården, skriver han.