Joe Biden har skrivit på Parisavtalet

Han hade knappt hunnit bli varm i kläderna, USA:s 46:e president Joe Biden, innan han undertecknade ett flertalet presidentordrar, däribland att USA återansluter till Parisavtalet omedelbart.

USA valde att lämna det globala klimatavtalet som syftar till att begränsa effekterna av den globala uppvärmningen, under förra året, då Donald Trump menade att det är skadligt för den amerikanska ekonomin och inte sätter tillräckligt stor press på fattigare länder.

Men beslutet att lämna möttes av starka protester från omvärlden.

”Bli det första av många åtaganden”

Joe Biden lovade dock redan vid valrörelsen att återansluta till avtalet om han blev president. Sagt och gjort, bara några timmar efter han svurit presidenteden rivstartade han sin ämbetsperiod med att skriva på det.

– Det här kommer att bli det första av många åtaganden vi kommer att ha härinne, säger Biden sittandes vid skrivbordet i Ovala rummet.

Ett beslut som välkomnades av FN:s generalsekreterare, Antonio Guterres.

”Klimatkrisen fortsätter att förvärras och tiden rinner ut för att begränsa temperaturökningen till 1,5 grader”, går det att läsa i ett pressmeddelande från Guterres.

Skrev på 17 ordrar

Biden skrev på totalt 17 ordrar, däribland att det nu blir tvång med ansiktsmask i federala fastigheter, byggandet av muren mot Mexiko stoppas, inreseförbud mot människor från i huvudsak muslimska länder hävs och dessutom drar han in tillståndet för den kontroversiella oljeledningen Keystone XL som skulle gå från Kanada till USA.

USA:s 46:e president undertecknade även att USA ska vara med och bidra till världshälsoorganisationen WHO igen. Trump anklagade under förra året WHO för att inte vara oberoende gentemot Kina och stoppade stödet till WHO.