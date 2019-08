Kaoset fortsätter: ”Den åskrikaste dagen på hela sommaren”

Tåg ställdes in i Västra Götaland. Och i Norrköping började Östgötateatern brinna – efter att närmare 700 blixtar slagit ner i regionen under natten. Nu fortsätter åskkaoset med oförändrad styrka.

– Vi har i princip liknande läge i dag, säger Per Stenborg, SVT:s meteorolog på torsdagsmorgonen.

Åskovädret som drog in över Sverige under onsdagen var det värsta hittills i år. – Det var en väldigt åskrik gårdag. Den åskrikaste dagen på hela sommaren, säger Per Stenborg, SVT:s meteorolog. Fortsätter under torsdagen Och läget ser likadant ut även under torsdagen. Enligt SMHI är det risk för stora regnmängder och åska ända från Östergötland till Jämtlandsfjällen. – Man vet aldrig exakt var det hamnar. Men någonstans kommer det säkert vara skyfallsliknande regn och kraftig åska. Det kan orsaka översvämningar i källare och undergångar, säger Stenborg. Han fortsätter: – Men var någonstans det blir som värst är helt omöjligt att säga. Det är därför det inte är en varning utan en risk. Det är lokalt som det blir som kraftigtast. Trafikverket: ”Håll avstånden” Under morgonen har åskan och regnet redan slagit till i Värmland. Det ovädret rör sig sedan österut under dagen. Som värst väntas det vara under sen eftermiddag och kväll. Trafikverket uppmanar trafikanter att då vara extra noggranna med att hålla avstånden på vägen. – Är det mycket vatten på vägbanan så håll en hastighet som gör att du kan bromsa in ganska snabbt. Håll hastigheten och håll avstånden, säger Sofia Lindahl, presskommunikatör Trafikverket. Trafikverket förbereder sig samtidigt för att åskan kan komma att påverka tågtrafiken under dagen. – Vi har inga åskrelaterade problem i nuläget. Men vi vet att åska kan påverka järnvägen och vi är förberedda på det, säger Lindahl. Solen tillbaka under helgen Till helgen kan vi däremot andas ut igen. Åskan rör sig längre bort mot nordöst under natten mot torsdagen och tappar då kraft. Från fredagen och under hela helgen väntas det i stället solsken i stora delar av landet – även om högsommarvärmen inte ser ut att komma tillbaka. – Det blir ganska mycket sol – lokalt kanske 25 grader. Men man kommer att märka att det är en annan luftmassa. Den är torrare och kallare även om det fortfarande är varmt för årstiden, säger Per Stenborg. Dela Dela

