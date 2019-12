Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Du måste aktivera JavaScript i webbläsaren för att kunna se denna video. Se Inger Ljung Olssons försök att förändra sitt rynkdjup. Foto: SVT

Här mäter Plus programledare sina rynkor

SVT:s konsumentredaktion Plus granskar skönhetsprodukten The Solution, som sägs ge dig mindre rynkor. Men när Plus programledare Inger Ljung Olsson dricker kollagenblandningen i två månader blir resultatet något helt annat.

