Hundratals klagar på näthandlaren Outl1.se

Plusredaktionens granskning av nätbutiken Outl1.se visar att ARN har fått in minst 185 anmälningar mot företaget under 2018 och 2019. Under samma period har också 318 personer hört av sig till Konsumentverket med klagomål. Enligt myndigheten är den siffran mycket högre än för liknande företag.

Bo Lång, Konsumentverket.

– Antingen säljer de väldigt dåliga varor eller också hanterar de klagomål på ett annat sätt än andra företag gör, säger Bo Lång, konsumentvägledare på Konsumentverkets tjänst ”Hallå konsument”.

Han menar att klagomålen är av många olika typer, bland annat sena leveranser, att det är svårt att få igenom reklamationer och att det är svårt att få kontakt med företaget.

33 kunder fick rätt

Förra året beslutade ARN helt eller delvis till kundens fördel i 33 av 85 fall. 19 personer fick avslag. Fram till början av november i år har 100 anmälningar gjorts, men färre beslut har gått till kundens fördel. Det beror dels på att många ärenden ännu inte avgjorts, men också att företaget gjort upp med kunden efter anmälan till ARN.

– Trist att man ska behöva hota med er för att företag ska ta sitt ansvar, skriver en av Outl1.se-kunderna i ett mejl till ARN.

Studsmattan som försvann

Birgitta Engström är en av företagets missnöjda kunder. Hon och hennes barn beställde en studsmatta i april, men först i juli kunde barnen börja hoppa.

– Det jag tycker är tråkigast är att de inte ens kontaktar oss och frågar om vi är nöjda när de vet att vi haft så mycket strul. Jag upplever att de skiter i sina kunder, avslutar Birgitta Engström.

611 klagomål

På Konsumentverket har man uppmärksammat att företaget fått många klagomål under lång tid. Räknar man sedan klagomålen började 2015 så har det kommit in totalt 611 ärenden.

– Företaget har ett jobb att göra. För det skulle vara märkligt om ett företag sticker ut så extremt mycket med många klagomål att det skulle vara nån skillnad på de konsumenter som handlar där jämfört med andra företag, säger konsumentvägledare Bo Lång.

”Jobbat hårt”

SVT hade en inbokad intervju med Outl1.se, men den avbokades och företaget svarar inte längre på telefon. Men i ett mejl skriver kundservicechefen Lucas Lundberg att företaget jobbat hårt för att kundeservicen ska bli bättre och att de anställt fler personer på kundservice.

Han skriver också att de inte hanterat Birgitta Engströms ärende korrekt och att hon borde ha fått skicka tillbaka studsmattan kostnadsfritt.

