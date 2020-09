Rester av bekämpningsmedel funna i flera ”ekologiska” växtnäringar

Redan i våras larmade svenska fritidsodlare om plantor som fått skador efter att ha vattnats med flytande ekonäring. Nu bekräftar analyser som både Krav och FOR låtit göra att bekämpningsmedelsrester hittats i minst sju olika fabrikat.

Enligt FOR är det tydligt att många skador som odlare noterat sannolikt beror på växtnäringarna. Detta då ogräsmedlen ger så specifika symptom, särskilt på tomater.

– Man kan se att bladstjälkarna är förvridna och har skruvat på sig och det finns väldiga missbildningar på bladen, säger Ulf Nilsson som är trädgårdsrådgivare på FOR och tidigare forskat om växtskydd.

”Kastade 65 plantor”

Enligt honom hämmar ogräsmedlen även tillväxten och bortfallet i skörd kan bli stort.

– En odlare skrev att hon kastat 65 tomatplantor. Och de som jag har pratat med som har sparat sina har fått kraftigt försenad blomning och liten skörd.

Förutom att låta analysera misstänkta produkter och skadade plantor har FOR under sommaren samlat in skaderapporter från medlemmars odlingar. En majoritet av de inskickade symtombilderna bedöms kunna bero på ogräsmedelsskador.

Enklare odlingsjämförelser har även gjorts av medlemmar där man noterat skador endast på de plantor som vattnats med flytande växtnäring.

Kravmärkta produkter

Exempel på den ifrågasatta märkningen.

Flera av de växtnäringar som i labbanalyser bekräftats innehålla rester av bekämpningsmedel är Kravmärkta, något som upprört många odlare. Ogräsmedlen har följt med konventionellt odlade växtdelar som senare använts för att tillverka näring.

Både Krav och FOR är kritiska till att den här typen av svårnedbrytbara ogräsmedel tillåts inom EU idag.

Krav utesluter inte att växtnäringarna kan ha orsakat skador, men uppger att det är svårt att utesluta alternativa orsaker. Oavsett så utreder man nu hur kontaminering från ogräsmedel kan undvikas i framtiden.

Känsliga växter

Krav betonar att halterna av ogräsmedel som uppmätts i vissa växtnäringar ligger inom gränserna för vad som är tryggt för människor och djur att få i sig. Men enligt Ulf Nilsson är det irrelevant, då avsevärt lägre nivåer verkar kunna skada känsliga växter.

– För en fritidsodlare är naturligtvis det viktiga att plantorna inte skadas av växtnäringen.

Foto: Matilda Sandberg/SVT

