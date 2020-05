Läkaren: ”Vi har misslyckats att skydda våra äldre”

Mantrat från myndigheter sedan coronutbrottet i Sverige tog fart har varit att skydda de äldre. Men statistiken över smittade och döda i den gruppen tyder på att vården hittills har misslyckats.

En färsk rapport från Socialstyrelsen visar att hälften av de bekräftade dödsfallen av covid-19 bland personer som är 70 år och äldre finns på särskilda boenden, det vill säga boenden för äldre med särskilt stort vårdbehov.

”Vi har misslyckats”

Familjeläkarna ansvarar för vården för nästan hälften av äldreboendena i Region Stockholm. Enhetschefen Stefan Amér skräder inte orden när han beskriver smittspridningen bland äldre.

– Siffrorna visas att vi har misslyckats. Hade vi lyckats bygga en mur runt de äldre hade de nationella dödstalen varit lägre, säger han.

En del av förklaringen, enligt Amér, är att det inledande smittskyddsarbetet inte i tillräcklig utsträckning riktade in sig på just äldreboenden. Kapaciteten på landets sjukhus blev prioriterad medan smittan letade sig in på äldreboenden med samhällets allra svagaste.

Skyddsutrustning avgörande

Tillgången på skyddsutrustning, eller snarare bristen på den, har varit avgörande i smittspridningen, säger han.

– I början av april skötte äldreboendena i Stockholm vården för 40 % av stadens covid-19-patienter. Ändå hade man i många kommuner bara skyddsutrustning för några timmar framåt. Det här förändrades när man ändrade fördelningsnyckeln, men då hade redan smittan etablerats på många boenden.

”Ta steget fullt ut”

Men trots att siffrorna är dystra finns det fortfarande en möjlighet att stoppa utvecklingen, tror Stefan Amér. Flera boenden har än så länge skonats från smittan och om rätt åtgärder vidtas kan det kanske förbli så.

– Med tanke på det vi vet i dag om presymtomatisk smitta (att en smittad person inte uppvisar symtom) borde man ta steget fullt ut och rekommendera munskydd och visir i alla patientnära situationer med sköra äldre. Det betyder inte att personal som är sjuk inte ska stanna hemma, men det kommer inte hjälpa tillräckligt för att stoppa smittspridning.