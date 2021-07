Lavinartad ökning av smittade i Indonesien: ”Bara toppen av ett isberg”

– De dödssiffror vi ser i den officiella statistiken är bara toppen av ett isberg, säger dataanalytikern Said Fariz Hibban från Lapor covid-19, en frivilligorganisation som samlar in och delar information kring pandemin.

Bland organisationens medlemmar finns bland annat sjukvårdspersonal, journalister och analytiker.

Över 90 000 personer har nu dött med covid i Indonesien, enligt officiella siffror. Medlemmarna i Lapor covid-19 säger dock att antalet döda är högre än så.

Enligt organisationen finns det en tröghet i rapporteringen från provinserna in till staten och regeringen i Jakarta. Detta leder till en underrapportering av antalet döda.

Lägg till det att många har dött hemma innan de ens hunnit testas eller fått sjukhusvård. Lapor covid-19 hittade 2 313 sådana fall spridda över 16 provinser.

Från 5 000 till 43 000 smittade per dag

Indonesien har gått från ungefär 5 000 nya smittade per dag i början av juni till i snitt 43 000 nya smittade per dag sista veckan i juli.

Den nya deltavarianten av corona och en ökning av stora sammankomster och resande inom landet i samband med firandet av slutet på fastemånaden Ramadan anges som två anledningar till att smittan ökat.

Som jämförelse till i snitt 43 000 nya smittade per dag i Indonesien nu i slutet av juli har Indien under samma period haft i snitt 40 000 nya smittade per dag. Indien har nästan 1,4 miljarder invånare. Indonesien har 270 miljoner.