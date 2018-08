”Logga aldrig in på någon annans uppmaning”

SVT har tidigare berättat om den senaste tidens explosionsartade ökning av telefonbedragare som kapar ditt mobila bank-id, så kallade kundtjänstbedrägerier. Nya siffror från polisen visar också att just dessa bedrägerier ökat.

– Jag får inte gå ut med exakta siffror men det jag kan säga är att i början av februari var det ett par hundra anmälningar om just kundtjänstbedrägerier, i juli månad har den siffran fördubblats, säger Jan Olsson.

Nya sätt att lura till sig pengar

Bedrägerier via mobilt bank-id är alltså inget nytt, men bedragarna hittar nu nya plattformar där de stjäl pengar. Ett nytt sätt är till exempel via Facebook-grupper för uthyrning av lägenheter. Bedragaren ber i många fall om att få göra en kreditupplysning och att du sen ska logga in på din bank-id för att godkänna kollen.

– Det är garanterat bedrägeri, man ska aldrig logga in på sitt mobila bank-id på någon annans uppmaning, säger Jan Olsson.

Stort mörkertal

SVT hittade nio olika Facebook-grupper för just lägenhetsuthyrning i Stockholm, Göteborg och Malmö. Antalet medlemmar i de olika grupperna varierar.

Vi blev insläppta i sex av grupperna och i dem hade flera medlemmar lagt ut varningar på olika misstänkta bedragare som lyckats eller försökt lura personer på pengar. Mörkertalet kan också vara stort.

– Vi vet att mörkertalet är gigantiskt stort just med bedrägerier med mobilt bank-id, och det är endast några få procent som anmäler händelsen, säger Jan Olsson.

Ökar vid skolstarten

Enligt polisen är det också fler som blir lurade så här års när många studenter börjar studera, måste flytta och söka lägenhet.

– Lägenheter är en ständig bristvara, speciellt i storstäderna, så det förekommer alltid lägenhetsbedragare. Men vid skolstart är man extra benägen att göra allt för att få en lägenhet. Bedragarna utnyttjar detta.